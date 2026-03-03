Regering Suriname roept VS en Iran op tot dialoog

De Surinaamse regering luidt de noodklok over de snel oplopende spanningen in het Midden-Oosten. In een verklaring spreekt Paramaribo openlijk zijn bezorgdheid uit over de recente ontwikkelingen en de reeks vergeldingsacties die inmiddels ook de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië en Qatar raken.

Volgens de regering dreigt een verdere escalatie niet alleen de regio, maar ook de rest van de wereld mee te sleuren in toenemende onzekerheid. Suriname waarschuwt dat nieuwe uitbarstingen van geweld de mondiale instabiliteit kunnen versterken, met grote gevolgen voor de wereldeconomie. Daarbij wordt met name gewezen op de energiemarkten en de prijzen die direct doorwerken in de kosten van levensonderhoud.

Paramaribo schaart zich nadrukkelijk achter de oproep van de Verenigde Naties. De regering stelt dat zij de dringende oproep van VN-secretaris-generaal António Guterres volledig ondersteunt: toon terughoudendheid, schakel onmiddellijk terug en ga zonder uitstel in gesprek om de stabiliteit te herstellen en de dialoog te hervatten.

Suriname veroordeelt in dat kader elke vorm van geweld en iedere aanval die leidt tot verlies van mensenlevens. Het kabinet benadrukt vast te houden aan het internationale uitgangspunt dat conflicten via overleg en vreedzame oplossingen moeten worden beslecht. Daarmee kan volgens de regering menselijk leed worden beperkt en kunnen grote materiële schade en verdere destabilisatie van de regio worden voorkomen.

De Surinaamse regering roept alle betrokken partijen daarom op om de weg van dialoog te kiezen. Diplomatie en respect voor het internationaal recht moeten daarbij leidend zijn, stelt Paramaribo, dat tevens solidariteit betuigt met de bevriende landen die door het geweld zijn getroffen.

Voor Surinaamse burgers in de getroffen gebieden geldt een duidelijk advies: volg de instructies en aanwijzingen van de lokale autoriteiten strikt op. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking laat weten via diplomatieke kanalen het nodige te doen om in contact te blijven met Surinaamse staatsburgers in de regio.