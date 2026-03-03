Ramautarsingh: “President heeft met ingrijpen de zaak juist met de mantel der liefde bedekt”

Econoom Winston Ramautarsingh is niet onder de indruk van het ingrijpen van president Jennifer Simons in de recente schandalen waarbij enkele functionarissen van de Melkcentrale (MCP), het Staatsziekenfonds (SZF) en de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) betrokken zijn.

Volgens de econoom zijn de betrokken mannen nu uit beeld en is de zaak juist met de mantel der liefde bedekt.

“In plaats dat ze optreedt, bedekt zij het met de mantel der liefde. Ze vraagt die heren om te bedanken. Dat wil zeggen: kmopo uit a beeld en dan neks ne psa nanga yu. Dat wil zeggen: die mannen zijn uit beeld.

Stel dat het onderzoek aangeeft dat die mannen correct gehandeld hebben. Dan kunnen ze niet meer terug, want ze zijn al weg. Dus wat ze eigenlijk doet, is het corrupte systeem in stand houden”, zei Ramautarsingh op D-TV Express.

De VES-topper vindt overigens dat onderzoeken bij dit soort zaken in een paar uur of tenminste een paar dagen moeten zijn afgerond. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde quickscans bij de verschillende ministeries die al maanden duren.

“Als je iets onderzocht wil hebben, dan doe je dat binnen een paar uur of misschien een paar dagen. Maar je gaat niet na vijf dagen zeggen: het onderzoek moet doorgaan, dus die mannen moeten bedanken. Het onderzoek had al lang een schuldige moeten aanwijzen en dan moest er worden beslist of het naar de rechter gaat of dat er moet worden afgekocht.

Er moet een oplossing komen. Wat ze nu doet, is de zaak met de mantel der liefde bedekken. Die mannen zijn weg en a probleem los op”, aldus Ramautarsingh.