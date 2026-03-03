HomeOnderwerpenJustitie en politiePick-up en woning aan Tillystraat volledig door brand verwoest
Pick-up en woning aan Tillystraat volledig door brand verwoest

Pick-up en woning aan Tillystraat volledig door brand verwoest

Een pick-up en een hoogbouwwoning aan de Tillystraat in Suriname zijn maandagmiddag volledig door brand verwoest. Het gaat om een Toyota Tacoma, die geparkeerd stond onder de hoogbouwwoning van 10 bij 12 meter, deels opgetrokken uit steen en hout.

Volgens informatie ter plaatse ontstond de brand bij de pick-up, waarna het vuur razendsnel oversloeg naar de woning. Door de combinatie van brandbaar materiaal en de constructie van het pand kon de brand zich snel uitbreiden. Zowel het voertuig als de woning brandden volledig uit.

De woning was aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS, maar was niet verzekerd tegen brand. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De 44-jarige hoofdbewoonster J.W. woonde in het pand met haar drie kinderen en haar zus. De zus heeft eveneens een kind. In totaal verbleven zeven personen in de woning.

Volgens J.W. zou haar 10-jarige zoon met vuur hebben gespeeld bij het voertuig, waarna de pick-up vlam vatte. Het vuur sloeg vervolgens over naar de woning, met grote schade tot gevolg.

De politie van Munder was ter plaatse en doet onderzoek naar de toedracht.

