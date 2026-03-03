Excuses SLM na ongepast gedrag van groep aan boord van vertraagde vlucht Amsterdam–Paramaribo

Surinam Airways (SLM) heeft excuses aangeboden aan passagiers van vlucht PY993 van Amsterdam naar Paramaribo op 25 februari 2026. Aan boord van de vertraagde vlucht zou een groep personen zich volgens interne rapporten ongepast hebben gedragen, waardoor andere reizigers overlast hebben ervaren.

De luchtvaartmaatschappij uit Suriname stelt dat het waargenomen gedrag niet past bij de normen die SLM aan boord hanteert. “Het strookt niet met de normen van veiligheid, discipline en wederzijds respect die wij op onze vluchten verwachten,” aldus het bedrijf in een verklaring.

SLM benadrukt daarnaast dat de gezagvoerder de “uiteindelijke en absolute autoriteit” heeft aan boord. Mededelingen en wettige instructies van de captain – of namens hem of haar – moeten volgens de maatschappij direct worden opgevolgd, juist om de veiligheid en het ordelijke verloop van de vlucht te waarborgen.

Wanneer instructies worden genegeerd, kan de gezagvoerder volgens SLM ingrijpen met maatregelen die kunnen variëren van het verwijderen van passagiers vóór vertrek tot het omleiden van het vliegtuig, als dat nodig is voor de veiligheid en de operatie.

De Surinaamse luchtvaartmaatschappij zegt de situatie te betreuren en bevestigt dat passende maatregelen worden genomen tegen de verantwoordelijken, in lijn met de luchtvaartwetgeving en het interne bedrijfsbeleid. “Wangedrag wordt niet getolereerd,” benadrukt SLM, dat de overige passagiers bedankt voor hun steun aan de bemanning.

SLM zegt zich te blijven inzetten voor een veilige, ordelijke en professionele reisomgeving.