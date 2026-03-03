Dertig kindertehuizen samen op het plein: Phagwa moet jongeren leren één te zijn

Het Onafhankelijkheidsplein in Suriname kleurde dinsdag 3 maart 2026 niet alleen van poeder en vrolijkheid, maar vooral van een boodschap: samen horen we bij elkaar. Jongeren uit verschillende kindertehuizen vierden daar gezamenlijk Phagwa, tijdens een activiteit die werd opgezet door Hardcore Entertainment om de kinderen een onbezorgde feestdag te geven.

Volgens de organisatie werden dit jaar kinderen van dertig tehuizen speciaal opgehaald om mee te doen. Op het plein konden ze genieten van attracties, muziek, lekkernijen en drankjes. Na afloop werden de jongeren weer veilig teruggebracht naar hun tehuizen.

Ook minister Lalinie Gopal van Jeugdontwikkeling en Sport was aanwezig en sprak haar waardering uit voor het initiatief. Zij benadrukte dat het niet alleen gaat om “iets terugdoen”, maar ook om culturele overdracht vanaf jonge leeftijd. Volgens de minister helpt dit soort momenten om jongeren te vormen. Ze gaf aan zich vereerd te voelen om het feest met de kinderen te mogen beleven en noemde de ontvangst door de jongeren bijzonder.

In haar boodschap aan de samenleving onderstreepte Gopal dat Phagwa staat voor verbondenheid en hoop. Ze wees erop dat het feest draait om de overwinning van het goede op het kwade en dat iedereen op deze dag “gekleurder” wordt en meer op elkaar lijkt, zonder plaats voor verdeeldheid. De minister waarschuwde dat ruzies en verdeeldheid onder volwassenen ook invloed hebben op jongeren. Juist daarom riep zij volwassenen op om het goede voorbeeld te geven.

Namens Hardcore Entertainment legde Rabin Achaibersing uit dat de bedoeling eenvoudig is: de kinderen een mooie dag bezorgen, juist omdat Phagwa een nationale vrije dag is. Hij benadrukte dat Phagwa in Suriname al lang niet meer alleen als een Hindoestaans feest wordt gezien, maar door Surinamers in het algemeen wordt gevierd. Volgens hem is het een feest om plezier te maken en “donkere dagen weg te denken”.

Achaibersing maakte daarnaast het onderscheid met India, waar Phagwa volgens hem vooral een hindoefeest is. In Suriname is het juist een nationale feestdag, wat volgens hem laat zien hoe mensen in het land met elkaar omgaan. Hij riep op om vredelievend te blijven en de saamhorigheid vast te houden: Suriname is volgens hem uniek, met onder meer een moskee en synagoge naast elkaar. “Phagwa is een kleurenfestival,” stelde hij, “kleuren bij elkaar — zo zijn wij één natie.”