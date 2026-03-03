Bluswagen betrokken bij aanrijding onderweg naar brand aan Mahanstraat

Een bluswagen van het Korps Brandweer Suriname is maandagmiddag betrokken geraakt bij een aanrijding terwijl het voertuig onderweg was naar een brand aan de Mahanstraat.

Ter plaatse bleek een verlaten, bouwvallige houten woning volledig in vlammen te zijn opgegaan. Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas ging het om een leegstaand pand dat volledig is afgebrand en vervolgens is ingestort.

De woning was niet aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS en evenmin op het waterleidingnet van de SWM. Ook was het pand niet verzekerd tegen brand. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Opmerkelijk is dat de brandweerwagen tijdens de uitruk betrokken raakte bij een aanrijding op de Indira Gandhiweg. Over de toedracht van dit verkeersongeval is vooralsnog geen nadere informatie verstrekt. Ondanks het incident kon de Surinaamse brandweer de inzet voortzetten.

De oorzaak van de brand aan de Mahanstraat wordt nader onderzocht door de politie van De Nieuwe Grond.