Van Dijk-Silos: ‘Geen adviseur van president Simons; normale overeenkomst voor verrichten van enkele diensten’

De jurist Jennifer van Dijk-Silos vindt dat president Jennifer Simons een verkeerd indruk heeft gewekt door te stellen dat zij haar adviseur is. Volgens de oud-minister heeft zij slechts een normale overeenkomst als advocaat voor het verrichten van enkele diensten op het kabinet van de president van Suriname.

“Ik ben nog steeds felle sympathisant van de NDP en ik sta achter Jenny Simons. Als mensen naar me hebben geluisterd tijdens Chan, dan weten ze ook dat ik Jenny Simons bescherm, maar een kritische noot laat horen. En ik hoop dat ze getriggerd wordt. Ze heeft aangegeven dat ik haar adviseur ben. Dat wekt een verkeerde indruk, want het lijkt alsof ik daar zit op het kabinet. Jennifer Silos niet! Laat dat duidelijk zijn.

Ik heb een normale overeenkomst wat advocaten krijgen voor het verrichten van enkele diensten en op afroep beschikbaar. Dus als de president zegt ‘ze is me adviseur, ze moet me toch kunnen zeggen’, dan is dat niet zo in mijn geval. Het zou zo zijn als ik daar op het kabinet zat, een vaste job daar had en 40, 50 of 60 uren daar aan het werken was”, zei Van Dijk-Silos in het programma Retrospectie op LIMFM.

Van Dijk-Silos zei eerder zwaar teleurgesteld te zijn in de president en het vooral wars te vinden om het staatshoofd steeds te horen praten over ‘elk kind moet eten’, terwijl zij niet duidelijk aangeeft wat er met de economie gedaan zal worden zodat ouders zelf in staat worden gesteld om voor hun kinderen te zorgen. Simons stelde hierop dat zij van iemand die haar adviseur is juist te hebben verwacht dat intern eerst te horen. Volgens Van Dijk-Silos is een politieke adviseur iets heel anders dan een technocratische adviseur. Zij ziet haarzelf als een technocratische adviseur.

“Wanneer aan mij om advies wordt gevraagd, dan krijgen ze een technocratisch advies. Wat de politiek ermee wil doen, dat is hun zaak. Ik neem geen politieke overwegingen mee van dat ik ervoor moet zorgen dat die coalitie van zes mensen bij mekaar blijft en dan ga ik maar paskwil dingen zeggen. Ze gaat altijd bij mij een eerlijk en rechtdoorzee advies krijgen. Bouterse heeft dat ook gehad. En niet altijd vindt de leider dat leuk, maar dat is zijn probleem. Ik moet de integriteit hebben en eerlijk zijn naar degene die mij vraagt om advies”, stelde zij.

De oud-minister benadrukt dat zij nooit een opportunistische houding heeft gehad om de leider naar de mond te praten, om weer een baantje te krijgen als Faizel Baarn. “Weet je…zo een paar baantjes op en neer, hier en daar. Dat wil ik niet. Ik wil oprecht zijn. Niet nu timmer ik aan de weg. Tijdens de periode was dat allemaal mooi als dat gebeurde en tijdens deze periode merk ik dat NDP zich eraan stoort.

Maar ik werk voor die partij op deze manier. Want ik wil ook hebben dat NDP’ers inzien dat bij kardinale fouten op dit moment het legitiem is als de VHP alle dingen die niet correct gaan van de regering, naar boven halen. Want ze moeten gaan winnen over vijf jaar. En dat is het spel. Dat moet de NDP begrijpen”, aldus Van Dijk-Silos.