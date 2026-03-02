Suriname U-20 met 4-0 te sterk voor Grenada

De U-20 mannenvoetbalselectie van Suriname heeft zondag 1 maart de vierde wedstrijd van de Concacaf-kwalificatie in Nicaragua met 4-0 gewonnen van Grenada.

De Surinaamse selectie, een mix van lokale talenten en spelers uit de diaspora, scoorde tweemaal voor rust (13, 33) en tweemaal na rust (48, 68).

Suriname is in Groep A ingedeeld, samen met El Salvador, Belize, Grenada, Saint Martin en Frans-Guyana.

Het kwalificatietoernooi bestaat uit zes groepen, waarvan alleen de groepswinnaars doorgaan naar het Concacaf U-20 Kampioenschap. Daar voegen zij zich bij reeds geplaatste landen als Cuba, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama en de Verenigde Staten.

Suriname speelt de vijfde tevens laatste wedstrijd van de kwalificatie op dinsdag 3 maart tegen El Salvador.

