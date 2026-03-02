Lustig Events maakt comeback met Phagwa Festival op boulevard Anton Dragtenweg

Na drie jaar afwezigheid keert Lustig Events terug met wat het zelf omschrijft als het grootste Phagwa Festival in Suriname. Het evenement vindt plaats op dinsdag 3 maart 2026 op de Copacabana Boulevard aan de Anton Dragtenweg.

Volgens de organisatie belooft het festival ‘spektakel, innovatie en een nieuwe flair’. Zajofa N.V. is verantwoordelijk voor de opzet en productie. Daarbij wordt onder meer ingezet op een uitgebreide licht- en showinstallatie met naar eigen zeggen 400 tot 500 lampen, aangevuld met ledschermen, lasers, lichteffecten en nieuwe special effects. Ook komt er een groot podium, met een opgegeven afmeting van 60 meter breed, 14 meter hoog en 12 meter diep, dat volledig wordt aangekleed op internationaal niveau.

Een opvallende attractie tijdens deze comeback-editie is The Lustig Zip-line, een zipline van 20 meter hoogte die volgens de organisatie uitsluitend onder begeleiding van professionals wordt aangeboden. Om 18.00 uur staat een powdershow gepland, waarbij het publiek tegelijk poeder de lucht in gooit, begeleid door muziek.

De line-up bestaat uit artiesten uit binnen- en buitenland en het evenement is volgens Lustig Events een 100% DJ-event. Bezoekers moeten zich vooraf registreren via de weblink op de socialmediakanalen van Lustig en via de officiële website. Voor jongeren is er een aparte, afgebakende alcoholvrije zone met entertainment van MC Wip en – naar eigen zeggen voor het eerst – kinder-dj’s. De kids zone draait van 15.00 tot 20.00 uur en er wordt gratis koud water aangeboden.

Nieuw dit jaar is een tweede area: de F38 Club Stage Area, waar diverse Surinaamse dj’s een mix van muziekgenres verzorgen. Daarnaast introduceert het festival Top Up-wristbands: bezoekers kunnen bij één van de 18 top-up points tegoed opladen om aan de bar te betalen. Er is ook een food area met zitruimte en een aanbod van verschillende keukens.

De zogenoemde END show staat gepland rond 22.00 uur en is volgens de organisatie te bekijken via eerdere beelden op Facebook en YouTube. Verder is er een Merch Island met onder meer diverse mouwloze Lustig-shirts. Merchandise is vooraf verkrijgbaar bij Maze IMS Mall, Dresscode Centrum en All Star Hermitage voor SRD 300. Wie extra service wil, kan een VIP service pack reserveren; er zijn drie opties. Voor informatie kan contact worden opgenomen via +597 8111111.

De deuren gaan open van 15.00 uur tot 02.00 uur. Eigen consumpties zijn niet toegestaan; volgens de organisatie is alles voor een complete Phagwa-beleving op het terrein verkrijgbaar. Lustig Events benadrukt dat iedereen welkom is, ongeacht geloof, huidskleur of afkomst.