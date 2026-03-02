Gameverslaving genoemd na overlijden 15-jarige jongen

Een 15-jarige jongen is zondagmorgen overleden nadat hij eerder een verdelgingsmiddel had ingenomen.

De jongen werd een week geleden opgenomen in het zorghotel aan de Anton Dragtenweg in Suriname, nadat hij het middel had gebruikt.

Ondanks alle inspanningen van zijn ouders en het verplegend personeel overleed hij alsnog aan de gevolgen van de vergiftiging.

Volgens de familie verkeerde hij onder sterke invloed van zijn gameverslaving, met name aan PUBG, wat volgens hen mede heeft geleid tot de fatale afloop.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00 uur).