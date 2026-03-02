Finalisten Surinaamse Nationale Schaakkampioenschappen 2026 bekend

Bij de Surinaamse Schaakbond (SSB) zijn de kaarten geschud. De finalisten voor de Nationale Schaakkampioenschappen 2026 zijn bekend, zowel bij de heren als bij de dames.

Na negen enerverende speeldagen hebben zich dertien finalisten geplaatst voor de Nationale Schaakkampioenschappen in de herenklasse. In deze klasse wacht regerend kampioen Jason Yeung hen op om in een 13-ronden round robin-systeem de strijd aan te gaan en te bepalen wie zich Nationaal Schaakkampioen 2026 van Suriname mag noemen.

Finalisten Heren 2026

FM Jason Yeung FM Viresh Giasi FM Roger Matoewi CM Suradj Hanoeman CM Shiva Kalka Garcello Klimsop Ravish Ramesar Ethan Tjin Kon Kiem Roger Orasji Pratul Panchoe Ky-mani Wijnhard Shaief Chashawa Dewinder Ramesar (debutant) Thie-Yen Fung (debutant)

Bij de dames hebben tien finalisten zich geplaatst voor de eindstrijd. Titelverdedigster Catherine Kaslan gaat op jacht naar haar zesde nationale titel op rij.

Finalisten Dames 2026

WFM Catherine Kaslan WCM Elise Wu WCM Victoria Kaslan WCM Alexandra Kaslan Shefali Creebsburg Xue-Wen Fung Yashila Parshadi Selena Wu (debutante) Jhaanwi Radjie (debutante) Avantika Poetoe (debutante)

SSB-voorzitter Marlon Kaslan zegt dat deze kampioenschappen één van de criteria zijn voor de selectie van het schaakolympiadeteam dat Suriname dit jaar zal vertegenwoordigen in Uzbekistan van 15 tot en met 28 september.

De finalerondes starten op vrijdag 13 maart om 18:00 uur. De locatie is het Denksportcentrum op het ADEK-complex