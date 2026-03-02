Drugsverwerking in woning; cocaïne verwerkt in lollipops aangetroffen bij inval

Het arrestatieteam heeft in de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 februari omstreeks 01.00 uur, na voorafgaande observatie, een inval gedaan in een woning aan de Bogotastraat in Suriname.

Tijdens de operatie zijn vier mannelijke verdachten aangehouden. Bij het betreden van de woning stelden opsporingsambtenaren vast dat de verdachten vermoedelijk bezig waren met het verwerken van een verdovende middelen in snoepgoed, met name lollipops.

In het pand werd in totaal ongeveer 3,5 kilogram aangetroffen van een stof die vermoedelijk cocaïne betreft. Uit voorlopige bevindingen blijkt dat het verdovende middel was verwerkt in verschillende soorten lollipops.

De aangetroffen verdovende middelen zijn in beslag genomen voor nader forensisch onderzoek. Daarnaast is een geldbedrag in Surinaamse dollars en vreemde valuta aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachten R.J. (42), M.A. (26) en J.T. (36) zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Een vierde verdachte, J.A. (23), is na verhoor heengezonden.