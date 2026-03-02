Dealer betrapt nabij beruchte supermarkt te Moengo: “Drugs verkopen is mijn beroep”

Een gemengd politieteam van Regio Oost Suriname heeft zaterdagmiddag meerdere invallen gedaan in Moengo, met als opvallend zwaartepunt de omgeving voor de Moengo Mall — door de politie omschreven als een beruchte plek in de buurt van onder meer supermarkt Jong Tjieng Fa en een carwash.

Bij de actie zijn twee verdachten aangehouden en zijn verschillende soorten drugs en contant geld in SRD in beslag genomen.

Volgens de politie gaat het om cocaïne, hasj en marihuana. Eén van de aangehouden personen bleek vooral een gebruiker te zijn die naar eigen zeggen marihuana was gaan kopen. Bij hem werd ook uitsluitend een hoeveelheid marihuana aangetroffen. Na voorgeleiding is deze verdachte in vrijheid gesteld.

De tweede aanhouding zorgde echter voor een veel zwaardere verdenking. Bij een man die volgens de politie als verkoper werd aangemerkt, werden meerdere soorten drugs, geld én opvallend veel weegmateriaal gevonden.

De politie trof bij hem vier fijnwegers aan, plus een keukenweegschaal die juist wordt gebruikt voor grotere hoeveelheden.

Het meest opmerkelijke detail: de man zou volgens de Surinaamse politie hebben toegegeven dat hij drugs verkoopt — en daarbij zelfs hebben verklaard dat dit zijn beroep is. Na voorgeleiding is hij in verzekering gesteld.

De zaak is inmiddels overgedragen aan politiebureau Moengo voor verder onderzoek.