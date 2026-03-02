Betterson: “We zetten RvC-leden om te gaan oefenen; daarom gaat dit land naar de kloten”

ABOP-parlementariër Stanley Betterson begrijpt de kritiek vanuit de samenleving wanneer het neerkomt op de benoeming van ondeskundige personen binnen de Raden van Commissarissen (RvC’s) of besturen van parastatalen in Suriname.

“Onze parastatale bedrijven gaan kapot, omdat er geen toezicht is. We zetten RvC-leden om te gaan oefenen. Mensen die totaal geen verstand hebben. Om bestuurs- of RvC-lid te zijn moet je een niveau hebben gelijk aan tenminste dat van de directeur. Of je moet die man zelfs overstijgen.

Hoe ga je die man of vrouw controleren als je niet eens kan vatten waarmee die man bezig is? Hoe ga je die man of vrouw controleren als je niet eens weet wat een jaarrekening is?”, zei Betterson in een interview op Sign-in tv.

De politicus stelt politieke partijen mensen in RvC’s voordragen met als argument dat ze daar gaan leren om het werk te doen. Daarbij vergeet men dat deze functies, functies zijn bij toezichthoudende organen. Deze ondeskundige RvC-leden doen hierdoor alles mee met de directeur en tekenen bij alles mee, zodat ze bijvoorbeeld ook kunnen meegenieten van dienstreizen en etentjes.

“Dus ie no kan go poti wan sma fu go oefen. A sma musu bigin te ondrosei ini den rangen drape fu go oefen. En dat is wat we doen aan gekheid in dit land en regering aan regering heeft eraan meegewerkt.

We zetten mensen in de besturen van parastatale bedrijven die geen kaas weten…geen moer weten…van wat er daar gebeurt. Daarom gaat dit land naar de kloten”, aldus de ABOP’er.