Bestuurscrisis bij EBS: vandaag persconferentie Leo Brunswijk over brief RvC

Bij de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) is een ernstige bestuurscrisis ontstaan, nadat de Raad van Commissarissen (RvC) heeft ingegrepen naar aanleiding van een conflict binnen de directie.

In een brief van 27 februari 2026 aan de directie wordt gesproken over een onhoudbare situatie, die volgens de raad het gevolg is van het gedrag van directielid Leo Brunswijk, met een escalatie op 16 februari als dieptepunt. Door de spanningen vindt momenteel zelfs geen directieoverleg meer plaats, wat de bestuurlijke continuïteit van het staatsbedrijf onder druk zet.

Leo Brunswijk heeft zondagavond in een filmpje gereageerd op de berichtgeving op social media. “Vandaag was social media ‘hot’ op naam van Leo Brunswijk. Trek je er niets van aan. Blijf kalm. Maandag komt er een persconferentie om 11.00u waarbij de zaak helemaal belicht zal worden”, aldus Brunswijk die eraan toevoegt: “A tori ow hot!”

De RvC stelt in de brief dat na hoor en wederhoor en intern overleg meerdere onregelmatigheden zijn vastgesteld, waardoor ingrijpen noodzakelijk werd geacht. Brunswijk krijgt tot uiterlijk 4 maart 2026 de gelegenheid om schriftelijk te reageren op de situatie.

Tegelijkertijd adviseert de raad om in het belang van goed bestuur en transparantie de huidige taakverdeling binnen de directie tijdelijk op te schorten en besluitvorming voorlopig alleen te laten plaatsvinden wanneer minimaal drie van de vier directieleden aanwezig zijn.

De spanningen beperken zich niet tot één persoon. Ook de werkzaamheden van twee andere functionarissen, M. Eyndhoven en S. Geerlings, moeten volgens de raad voorlopig worden onderbroken, omdat hun functioneren voor onduidelijkheid zorgt en nader onderzoek vereist is.

Daarnaast moet binnen een week een overleg plaatsvinden tussen HRM en de directie om slepende personeelskwesties aan te pakken en te werken aan een duidelijk personeelsbeleid. De raad wil zelf bij dit overleg aanwezig zijn, waarna ook met de vakbond OWOS overleg moet volgen.

Opvallend is verder dat de RvC signalen heeft ontvangen over problemen met de informatiestroom via het directiesecretariaat, wat aanleiding geeft om ook deze structuur te evalueren en mogelijk te herzien. Daarmee lijkt de crisis breder dan alleen een persoonlijk conflict en raakt deze aan de interne organisatie en communicatie van het energiebedrijf.