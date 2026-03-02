Aspirant-agent onder vuur na aangifte partner wegens zware mishandeling

Een 27-jarige vrouw in Suriname heeft vandaag aangifte bij de politie gedaan tegen haar partner, die aspirant-agent is. Zij beschuldigt de man van zware mishandeling, poging tot zware mishandeling, eenvoudige mishandeling en bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht.

Volgens de aangeefster heeft zij sinds ongeveer zeven maanden een relatie met de aspirant, die naar haar zeggen momenteel ontwapend is, nadat hij eerder een verdachte zou hebben mishandeld.

Het incident zou afgelopen zaterdag hebben plaatsgevonden in de woning van de aspirant. De vrouw verbleef daar samen met haar 15 maanden oude dochter. In de avond ontstond volgens haar een woordenwisseling, nadat zij had gezien dat haar partner via WhatsApp een bericht had gestuurd waarin hij een ander ‘baby’ noemde.

De spanningen liepen volgens de vrouw verder op toen zij hem aansprak op zijn houding tegenover haar dochter. De situatie zou zijn geëscaleerd op het moment dat de aspirant zich gereedmaakte voor zijn nachtdienst.

De aangeefster verklaarde dat zij door haar partner bij de keel werd vastgegrepen, tegen een muur werd geduwd en vervolgens meerdere keren met gebalde vuisten in het gezicht, op de borst en op de arm werd geslagen. Nadat zij op de grond viel, zou hij haar met geschoeide voeten tegen de ribben en in de onderbuik hebben geschopt.

Verder stelt zij dat de man een honkbalknuppel pakte en haar bedreigde met de woorden dat hij haar hoofd zou inslaan. Het kind zou zich op dat moment in de slaapkamer hebben bevonden en begon te huilen.

Na het incident wist de vrouw de woning te verlaten. De verdachte zou het kind korte tijd hebben overgedragen aan een andere bewoner op het erf en vertrok kort daarna naar zijn werk. De vrouw meldde zich vervolgens bij de politie van Latour, waar zij een geneeskundige verklaring kreeg om zich medisch te laten onderzoeken. Zij klaagt over pijn aan haar ribben en onderbuik.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.