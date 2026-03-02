83-jarige hoogbejaarde man overlijdt in taxi

De 83-jarige P.A. is maandagmorgen in een taxi op het parkeerterrein aan de Steenbakkerijstraat in Suriname overleden.

De redactie van Waterkant.Net sprak met zijn dochter, die verklaarde dat ze samen naar de bank waren gegaan om enkele zaken te regelen. Aan de balie kreeg ze te horen dat de rekeninghouder persoonlijk aanwezig moest zijn. Daarop nam ze een taxi terug naar huis om haar vader op te halen.

Eenmaal terug bij de bank stapte de dochter uit om de medewerkers te informeren over de aanwezigheid van haar vader. Toen ze korte tijd later terugkeerde naar de taxi om hem naar binnen te begeleiden, bleek dat het slachtoffer geen tekenen van leven meer vertoonde. De Surinaamse politie werd ingeschakeld.

Een ter plaatse ingeschakelde arts stelde een natuurlijke dood vast.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal worden beslist of het lijk aan de nabestaanden wordt afgestaan of voor verder onderzoek in beslag wordt genomen.