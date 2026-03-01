Women Society bezorgt kinderen uit tehuizen een feestelijke dag bij Torarica

De Stichting Women Society (SWS) uit Nederland heeft op zaterdag 28 februari verschillende kindertehuizen een onvergetelijke middag bezorgd bij Hotel Torarica. Voorzitter Fazia Habib en penningmeester Milli Mahesh reisden speciaal naar Suriname af om de activiteit mogelijk te maken.

Kinderen en begeleiders van onder meer Nos Casitas, Huize Campagne, Huize Ramoth, Lotjeshuis, Kinderhuis Samuel, Huize Betheljada, Huize Rios, Kinderhuis Saron, Arya Diwaker genoten van een vrolijk programma in de achtertuin en de bankethal.

Er waren kinderspelen, schminken, clowns, goochelaars, een dj, én natuurlijk lekkers zoals popcorn en suikerspin. Tussendoor werd er volop bewogen, gegeten en gedanst, met overal blije gezichten.

Volgens de organisatie zet SWS zich al jaren in voor sociale projecten in Suriname en ondersteunt de stichting regelmatig instellingen, tehuizen en mensen die het moeilijk hebben.

De stichting spreekt haar dank uit aan Hotel Torarica, Hillegonda Leeflang en haar team, en OHM voor de hulp bij de uitvoering. SWS laat weten dat er meer activiteiten op komst zijn en bedankt ook de sponsoren die deze projecten mede mogelijk maken.