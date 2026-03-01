Verkeersongeval bij Coesewinibrug eist 1 dode

Een ernstig verkeersongeval heeft zich zaterdag 28 februari voorgedaan bij de Coesewinibrug, op de weg naar West Suriname.

Een pick-up raakte door nog onbekende reden van de weg en kwam over de kop in de kreek terecht. Voorbijgangers ontdekten rond 15.00 uur het voertuig en zagen dat een persoon bekneld zat.

De hulpdiensten werden ingeschakeld en gingen ter plaatse. Het slachtoffer bleek bij bevrijding reeds te zijn overleden.

Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast, waarna het ontzielde lichaam door een uitvaartbedrijf is afgevoerd naar een mortuarium.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.