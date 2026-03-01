HomeOnderwerpenJustitie en politieVerkeersongeval bij Coesewinibrug eist 1 dode
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Verkeersongeval bij Coesewinibrug eist 1 dode

-

0

Caribbean Night

Een ernstig verkeersongeval heeft zich zaterdag 28 februari voorgedaan bij de Coesewinibrug, op de weg naar West Suriname.

Een pick-up raakte door nog onbekende reden van de weg en kwam over de kop in de kreek terecht. Voorbijgangers ontdekten rond 15.00 uur het voertuig en zagen dat een persoon bekneld zat.

Werken in de Caribbean

De hulpdiensten werden ingeschakeld en gingen ter plaatse. Het slachtoffer bleek bij bevrijding reeds te zijn overleden.

Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast, waarna het ontzielde lichaam door een uitvaartbedrijf is afgevoerd naar een mortuarium.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Nederlandse toerist vermoedelijk verdronken tijdens zwemmen in Suriname
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival