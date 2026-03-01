Politie waarschuwt voor stop- en parkeerverbod langs Waterkant en Kleine Waterstraat

Er zijn duidelijke verbodsborden geplaatst die stoppen en parkeren langs beide zijden van de Waterkant verbieden. De weg beschikt over doorrijstroken, waardoor stoppen al niet is toegestaan, laat staan parkeren. Hetzelfde geldt voor de omgeving van Tangelo, nabij Torarica aan de Kleine Waterstraat, waarschuwt het Korps Politie Suriname.

De politie benadrukt dat zij niet zal aarzelen voertuigen die in overtreding zijn te laten wegslepen naar een daarvoor bestemde bergingsplaats.

Daarnaast wordt tegen de overtreder proces-verbaal opgemaakt. De kosten voor het wegslepen komen volledig voor rekening van de eigenaar van het voertuig.

De sterke arm heeft in de afgelopen periode meerdere malen voertuigen laten wegslepen die langs de Waterkant geparkeerd stonden.