Percussionist Santosh Bhairo overleden op 32-jarige leeftijd

De bekende percussionist Santosh Bhairo van muziekformatie Freestyle is op zaterdag 28 februari op 32-jarige leeftijd overleden in Suriname.

Eerder deze week verscheen Bhairo in een livevideo op Facebook, opgenomen vanuit een auto, waarin hij zichtbaar geëmotioneerd was. Op een bepaald moment was te zien dat hij een verdelgingsmiddel innam, waarna een omstander de situatie opmerkte en ingreep. Bhairo werd voor medische behandeling gebracht, maar overleefde het niet.

Het motief achter zijn daad is vooralsnog onbekend. Freestyle reageert geschokt op het overlijden van Bhairo. “Binnen Freestyle gaf hij met zijn invulling op de spd elk lied zijn eigen ziel en kleur. Met zijn rustige aura bracht hij kalmte, en met zijn onverwachte woorden liet hij ons lachen op momenten dat we het niet zagen aankomen.

Wij hebben niet alleen een muzikant verloren, maar een familielid. Dankbaar blijven wij voor alle mooie momenten die wij samen met hem hebben mogen delen. Zijn herinnering zal voor altijd in ons midden voortleven,” aldus de muziekformatie in een verklaring.

Met het overlijden verliest de Surinaamse muziekscene een toegewijde percussionist die volgens collega’s bekendstond om zijn vakmanschap, warme persoonlijkheid en betrokkenheid bij de groep.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00 uur)

