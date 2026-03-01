Pakkitow: “Binnenkort ga ik m’n RvC-salaris aan Suriname wijzen”

Alhoewel NDP’er Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet zijn salaris als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) confidentieel wenst te houden, stelt hij toch binnenkort bekend te maken hoeveel hij maandelijks in deze functie bij de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) verdient.

Volgens de politicus zal het mogelijk om een bedrag tussen de 20.000 en 35.000 SRD gaan, maar voor nu zou hij dat nog niet officieel kunnen aangeven aangezien hij pas is aangesteld en nog niet heeft ontvangen.

“Over mijn salaris ben ik normaliter confidentieel, maar binnenkort ga ik het aan Suriname wijzen. Ik heb nog niet ontvangen. Na wan pikin salaris. Na wan pikin moni”, zei de politicus en activist in een interview op Stanvaste radio.

De benoeming van Pakkitow in de RvC van dit staatsbedrijf heeft in de afgelopen weken voor een storm aan kritiek gezorgd vanwege wat critici stellen het accommoderen van partijloyalisten die de nodige kennis en expertise missen om zo een toezichthoudende taak te kunnen uitvoeren.

De NDP’er zelf maakte de situatie van kwaad tot erger toen hij in eerste instantie reageerde door te stellen dat hij het werk wel aankan, aangezien hij in het verleden in de vissector heeft gezeten en ook garnalen en vis heeft verkocht.

Nu krabbelt hij echter terug en stelt dat velen niet wisten dat deze uitspraak van hem een grap was. Hij staat in ieder geval open voor kritiek en zal daarom alle meningen respecteren.

“Ik heb nooit antwoord gegeven aan mensen die mij geprobeerd hebben te kleineren of kritiek hebben geprobeerd te leveren. Mijn taak is altijd om mensen het tegenovergestelde te bewijzen. En dat doe ik altijd. Je hebt mensen die praten en mensen die doen.

En misschien is het nu tijd dat ik vanuit mijn positie als RvC-lid bewijs wat ik kan doen in de RvC”, aldus de NDP’er, die stelt al 13 jaren te strijden in het belang van Suriname. Pakkitow stelt een business and science Hbo-opleiding te hebben gedaan bij de CXC Academy.