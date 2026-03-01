Lijk van beschoten rover na bijna drie weken aangetroffen te Klaaskreek

Te Klaaskreek is een lijk, dat al in vergevorderde staat van ontbinding verkeerde, aangetroffen in een boschage. De stoffelijke resten zijn ontdekt in de richting waar twee roofverdachten op 10 februari na een ernstig misdrijf naartoe zouden zijn gevlucht.

Volgens de beschikbare informatie gaat het mogelijk om een persoon die in de omgeving bekendstaat als ‘Kasje’, die op 10 februari betrokken zou zijn geweest bij een roofoverval te Klaaskreek in Suriname.

Bij die beroving werd een ondernemer onder meer beroofd van een gouden ring van 42 gram en andere persoonlijke spullen. Tijdens het incident zouden bovendien schoten zijn gelost in de woning van het slachtoffer.

Bijna drie weken na het incident werd het lijk vandaag gevonden in de richting waar de verdachten destijds zouden zijn weggerend.

De aangever, die ter plaatse was, zou de vermoedelijke verdachte positief hebben herkend aan onder meer kleding, haardracht en ontbrekende tanden. De verdachte zou bovendien bekend zijn bij de aangever.

De zaak is inmiddels overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten voor verder onderzoek. De autoriteiten onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van een verband tussen de beroving en de vondst van het lichaam.