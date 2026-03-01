HomeOnderwerpenJustitie en politieLijk van beschoten rover na bijna drie weken aangetroffen te Klaaskreek
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Lijk van beschoten rover na bijna drie weken aangetroffen te Klaaskreek

-

0
Lijk van beschoten rover na bijna drie weken aangetroffen te Klaaskreek

Caribbean Night

Te Klaaskreek is een lijk, dat al in vergevorderde staat van ontbinding verkeerde, aangetroffen in een boschage. De stoffelijke resten zijn ontdekt in de richting waar twee roofverdachten op 10 februari na een ernstig misdrijf naartoe zouden zijn gevlucht.

Volgens de beschikbare informatie gaat het mogelijk om een persoon die in de omgeving bekendstaat als ‘Kasje’, die op 10 februari betrokken zou zijn geweest bij een roofoverval te Klaaskreek in Suriname.

Werken in de Caribbean

Bij die beroving werd een ondernemer onder meer beroofd van een gouden ring van 42 gram en andere persoonlijke spullen. Tijdens het incident zouden bovendien schoten zijn gelost in de woning van het slachtoffer.

Bijna drie weken na het incident werd het lijk vandaag gevonden in de richting waar de verdachten destijds zouden zijn weggerend.

De aangever, die ter plaatse was, zou de vermoedelijke verdachte positief hebben herkend aan onder meer kleding, haardracht en ontbrekende tanden. De verdachte zou bovendien bekend zijn bij de aangever.

De zaak is inmiddels overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten voor verder onderzoek. De autoriteiten onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van een verband tussen de beroving en de vondst van het lichaam.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Betterson: “We moeten voorkomen dat we stenen gooien op onschuldigen”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival