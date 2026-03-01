HomeOnderwerpenJustitie en politieLichaam Nederlandse toerist geborgen na verdrinking bij sula
Lichaam Nederlandse toerist geborgen na verdrinking bij sula

Het lichaam van de Nederlandse toerist in Suriname, die sinds zaterdag werd vermist na verdrinking in het gebied Gunsi, is zondagochtend uit de rivier geborgen.

Volgens informatie gaat het om de 50-jarige Gemin Perez die met een groep bekenden naar de locatie ging om te hengelen. Rond 10.00 uur werd echter besloten om te gaan zwemmen.

Tegen 11.00 uur bevonden meerdere familieleden zich in het water bij een sula, waar sprake is van een krachtige stroming.

Op een gegeven moment zwom Perez in de richting van de stroomversnelling en verdween hij in de diepte. Direct na zijn verdwijning sloegen de aanwezigen alarm. Familieleden en dorpsbewoners startten meteen een zoekactie, maar die leverde niets op.

Pas de volgende ochtend werd het levenloze lichaam van de toerist uit het water gehaald. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt het lichaam overgedragen aan de nabestaanden.

