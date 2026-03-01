Kees van der Spek richt pijlen op mogelijke grondoplichting in Suriname: doet oproep aan gedupeerden

De Nederlandse misdaadjournalist en tv-presentator Kees van der Spek heeft via sociale media een oproep gedaan aan mensen die mogelijk zijn opgelicht bij de aankoop van grond in Suriname. In een Instagram-story vraagt hij expliciet: “Ben je belazerd met de aankoop van land in Suriname? Stuur ons een bericht.”

Kort daarna verscheen ook een bericht waarin gedupeerden worden verzocht zich per e-mail te melden, waarbij de reacties tijdelijk zijn uitgeschakeld “om begrijpelijke redenen”.

De oproep wijst erop dat Van der Spek mogelijk bezig is met een nieuw onderzoek naar vermoedelijke vastgoed- of grondfraude waarbij Suriname een rol speelt. Op een foto die hij deelde is te zien dat hij zich in een vliegtuig boven een groen landschap bevindt, wat speculaties voedt dat er opnames of voorbereidingen gaande zijn. Ook zijn zoon Joep van der Spek deelde de oproep, wat erop duidt dat het onderzoek gezamenlijk wordt uitgevoerd.

Van der Spek is geen onbekende in Suriname. In 2024 reisde hij al naar het land voor opnames van zijn televisieprogramma, waarin hij oplichters confronteert en fraudezaken onderzoekt. In een van die producties werd een verdachte oplichtingszaak met internationale slachtoffers behandeld, wat destijds veel aandacht trok.

Zijn programma’s staan bekend om verborgen camera’s, directe confrontaties en internationale onderzoeken naar fraude, afpersing en oplichting. De nieuwe oproep suggereert dat Suriname opnieuw onderwerp kan worden van een uitzending, dit keer mogelijk rond grondtransacties waarbij gedupeerden zijn gevallen.

Vooralsnog is niet bekend om hoeveel slachtoffers het zou gaan en welke concrete zaken worden onderzocht. Wel is duidelijk dat de oproep nu al veel reacties oproept, omdat grond en vastgoed in Suriname vaker onderwerp zijn van conflicten en juridische geschillen.