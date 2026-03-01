Dronken man met kogel in rug aangetroffen bij woning

De politie van Jarikaba is een onderzoek gestart nadat aan de Autar Ramdeweg in Suriname een man met een schotwond is aangetroffen.

Het slachtoffer, B.M., werd in beschonken toestand aangetroffen met een schotwond in de onderrug. Hij is per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Bij de woning waar B.M. werd gevonden, trof de politie een hangmat aan met een gat erin, vermoedelijk veroorzaakt door een kogel. Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog onduidelijk.

Omdat het slachtoffer onder invloed van alcohol is, verloopt het verhoor moeizaam en is het voor de politie lastig om duidelijke informatie te krijgen over de toedracht.

Een verdachte is nog niet in beeld. De Surinaamse politie zet het onderzoek voort om de schutter en de omstandigheden rond het incident te achterhalen.