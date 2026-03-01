HomeOnderwerpenJustitie en politieDronken man met kogel in rug aangetroffen bij woning
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Dronken man met kogel in rug aangetroffen bij woning

-

0
Spoedeisende Hulp (SEH) Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP)

Caribbean Night

De politie van Jarikaba is een onderzoek gestart nadat aan de Autar Ramdeweg in Suriname een man met een schotwond is aangetroffen.

Het slachtoffer, B.M., werd in beschonken toestand aangetroffen met een schotwond in de onderrug. Hij is per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Werken in de Caribbean

Bij de woning waar B.M. werd gevonden, trof de politie een hangmat aan met een gat erin, vermoedelijk veroorzaakt door een kogel. Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog onduidelijk.

Omdat het slachtoffer onder invloed van alcohol is, verloopt het verhoor moeizaam en is het voor de politie lastig om duidelijke informatie te krijgen over de toedracht.

Een verdachte is nog niet in beeld. De Surinaamse politie zet het onderzoek voort om de schutter en de omstandigheden rond het incident te achterhalen.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Atompai over eventueel presidentschap in 2030: “Te vroeg om nu over nieuwe ambities te praten”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival