Deel Paramaribo-Noord in het donker door kapotgereden trafomast

Een deel van Paramaribo-Noord zit sinds zaterdagavond rond 22.40 uur in het donker door een kapotgereden EBS-mast met transformator aan de Ringweg-Noord.

De bestuurder van een pick-up verloor even voorbij warenhuis HSDS door nog onbekende reden de controle over het stuur en knalde tegen een trafomast.

Het voertuig raakte zwaar beschadigd en eindigde dwars over een goot.

Op het moment van schrijven is de ingeschakelde politie ter plaatse bezig met het onderzoek.

Opgeroepen technici van de EBS zijn ook op locatie gearriveerd om de aangerichte schade te herstellen.