Betterson: “We moeten voorkomen dat we stenen gooien op onschuldigen”

Volgens ABOP-parlementariër Stanley Betterson is er geen wettelijke regeling die verbiedt dat een directeur van een parastataal bedrijf meerdere functies binnen de overheid mag bekleden. Er kan volgens de politicus daarom niet gezegd worden dat bijvoorbeeld de in ongenade gevallen directieleden Monché Atompai en Ritshik Adelaar van de Melkcentrale (MCP) zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie. Betterson vindt dat er daarom voorkomen moet worden dat er stenen worden gegooid naar onschuldigen.

“Ik weet niet waar er staat dat bijvoorbeeld iemand binnen de overheid geen twee functies mag hebben. Voor bijvoorbeeld een directeur van een parastataal is dat nergens geregeld. Dus dan kan een directeur van een parastataal verschillende andere functies bekleden. Hij mag ook in RvC’s zitten”, zei Betterson in een interview op Sign-in TV.

De parlementariër, die eerder ook universiteitsdocent voor het vak bestuursrecht is geweest, stelt dat er daarom ook een regeling voor deze groep moet komen, zoals dat nu het geval is voor leden van De Nationale Assemblee (DNA).

Met de aanname van de wet geldelijke voorzieningen mogen parlementariërs geen nevenfuncties meer binnen de overheid bekleden. “Dus als we voor het parlement die regel kunnen maken, dan moeten we over de hele linie die regel maken. Want het kan niet zo zijn dat je heel wat functies erop nahoudt. Daar moeten we eerlijk over zijn. Je gaat geen tijd hebben om het werk te kunnen doen. Je gaat nooit diepgang krijgen in wat je doet. En heeft men wel die deskundigheid?

Want als ik bijvoorbeeld arts ben, dan kom me niet vragen om je te komen adviseren over monteurszaken. Het moet gaan om ter zake deskundigheid die je aanbiedt. Anders houden we elkaar voor de gek. Dus de regering moet nu voor eens en altijd die regels gaan vaststellen. Anders gaan we blijven aanmodderen en mensen veroordelen, terwijl ze niet schuldig zijn”, aldus de ABOP’er.

Wat volgens de politicus wél speelt, zijn bijvoorbeeld ethische codes die zijn afgesproken en geld ontvangen zonder daarvoor arbeid te leveren. “Maar ook daar moet je kunnen aantonen dat mensen in feite op basis daarvan schuldig zijn. We moeten voorkomen dat we stenen gooien naar onschuldigen. Maar degenen die wel schuldig zijn, die moeten natuurlijk de consequenties dragen. Het gaat om legaliteit: geen maatregel of straf zonder voorafgaande bestaande regeling.

Sommige dingen zijn er wel die je als persoon moet kunnen aanvoelen, dat het niet kan. Want daar sluipt die corruptie. Als je bijvoorbeeld geld neemt, vooral van de overheid, en dat werk niet doet, dan is dat wel corruptie”, aldus de politicus.