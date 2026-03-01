Bejaarde man dood aangetroffen onder boom

Tijdens een surveillance in het ressort Latour heeft buurtmanager van het Korps Politie Suriname Reginald Nibte vandaag het ontzielde lichaam van een bejaarde man aangetroffen in een bosschage nabij een kleine houten brug in de omgeving van Fernandes.

Het lichaam lag onder een amandelboom (foto).

Vernomen wordt dat de man vaker in de omgeving werd gezien. De buurtmanager besloot poolshoogte te nemen toen hij de man in dezelfde houding zag liggen als eerder op de dag. Bij controle bleek dat hij geen tekenen van leven meer vertoonde.

Hierop werd contact opgenomen met het Command Center, waarna politie-eenheden ter plaatse kwamen voor verder onderzoek. De omgeving werd afgezet in afwachting van de forensische opsporing en de lijkschouwer.

Uit de bij het lichaam aangetroffen documenten blijkt dat de overledene Max Burgzorg heet en 80 jaar oud is geworden. De nabestaanden zullen worden opgespoord en in kennis gesteld.