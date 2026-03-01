AZP biedt gratis gezondheidscontroles aan bij Centrale Markt Paramaribo

In het kader van het 60-jarig bestaan heeft het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) op zaterdag 28 februari een gezondheidsactie georganiseerd bij de Centrale Markt Paramaribo. Bezoekers en verkopers konden onder andere gratis hun bloeddruk en suikerspiegel laten meten.

De actie vond plaats in samenwerking met districtscommissaris (dc) Ruchsana Ilahibaks van Paramaribo Midden. Ook minister André Misiekaba Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn was aanwezig om het initiatief te ondersteunen. Verder waren ook AZP-directeur Claudia Redan en marktmeester Sergio Anoesa aanwezig bij de uitvoering van de actie.

Volgens districtscommissaris Ilahibaks is de keuze voor de markt een bewuste geweest. “Als dc ben ik blij dat de actie op de markt is gehouden, omdat hier dagelijks een grote groep mensen samenkomt om te verkopen en om inkopen te doen. Zij kunnen niet altijd naar de arts gaan of hebben daar de tijd niet voor, waardoor gezondheidsklachten soms pas laat worden ontdekt. Het is daarom zeer belangrijk om regelmatig een controle uit te voeren. Het is goed van AZP dat zij het initiatief hebben genomen om naar de mensen toe te gaan,” aldus Ilahibaks.

Naast het meten van de bloeddruk en bloedsuikerspiegel konden aanwezigen ook gratis hun ogen en oogdruk laten controleren. Daarnaast werd voorlichting gegeven over reanimatie en werd uitgelegd wie in noodgevallen direct gebeld moet worden.

Bezoekers kregen tevens de mogelijkheid om hun oude glucosemeter gratis in te ruilen voor een nieuw exemplaar. Met deze actie onderstreept AZP haar maatschappelijke betrokkenheid en haar inzet voor preventieve gezondheidszorg, dicht bij de gemeenschap.