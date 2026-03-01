Atompai over eventueel presidentschap in 2030: “Te vroeg om nu over nieuwe ambities te praten”

NPS-parlementariër Poetini Atompai, die in de afgelopen periode vanwege zijn kritische houding verder is gegroeid in populariteit, heeft de geluiden uit de gemeenschap gehoord over een gooi naar het presidentschap van Suriname in 2030. De volksvertegenwoordiger vindt het voor nu echter te prematuur om te praten over nieuwe ambities.

“Ik heb het ook een paar keer gehoord, maar ik sta hier en ik ben er voor mijn land. Ik ben er voor Sranan, maar ik denk dat het voor nu te vroeg is om over de nieuwe ambities te praten. Dat zullen we zien de komende vier jaar”, zei de NPS’er in een interview op D-TV Express.

Atompai wijst erop dat, zoals zaken nu gebeuren, niet alle mensen die nu erbij zijn, erbij zullen zijn in 2030. “Mensen zullen doodgaan en meerdere mensen zullen blunderen. Aan de andere kant ga je ook mensen hebben die hun best gaan doen. En uit de beste van de besten zullen we moeten kiezen in 2030”, aldus de politicus.

Atompai werd bij de afgelopen verkiezingen als nieuwkomer met 6.530 stemmen bij voorkeur gekozen en is, op lijsttrekker Gregory Rusland na, de kandidaat met de meeste stemmen bij de NPS. De parlementariër staat bekend als iemand die geen blad voor zijn mond neemt, solidair met het volk staat en geen politieke belangen dient of beschermt.

Zo koos hij ervoor om een deel van zijn DNA-salaris enkele maanden terug maandelijks opzij te zetten ten behoeve van de gemeenschap en heeft hij recent ook een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de exorbitant verhoogde salarissen voor DNA, regering en de rechterlijke macht opnieuw onder een vergrootglas te plaatsen.

De NPS’er stelt zijn houding ook in de resterende zittingsperiode niet te zullen veranderen, omdat Suriname dit nodig heeft. “Dit is wat we nodig hebben. Dat niemand je komt bijpraten en gebruiken om je vinger op te steken. Immers, ik ben ook met een aanzienlijk deel van de kiezers gekozen. En die verwachten letterlijk en figuurlijk iets van je. Anders haal ik die niet in 2030. Dat het zwaar en een grote uitdaging zou zijn, weet ik. En ik ga ervoor”, aldus Atompai.