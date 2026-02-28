Winkeliers in Albina verkopen mogelijk bewust vervallen producten

Ondanks voortdurende winkelcontroles blijven vervallen producten een hardnekkig probleem in diverse supermarkten in Albina. Tijdens recente inspecties heeft de bestuursdienst opnieuw grote hoeveelheden vervallen goederen uit de schappen laten verwijderen. Het vermoeden bestaat dat deze producten willens en wetens te koop worden aangeboden.

Districtscommissaris Marvin Vijent noemt de situatie zorgwekkend. Volgens hem vormt de verkoop van vervallen producten een direct risico voor de volksgezondheid en zal er strenger worden opgetreden tegen ondernemers in Suriname die de regels overtreden.

Bij de controles werden niet alleen producten aangetroffen waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken, maar ook beschadigde en aangevreten verpakkingen en sterk verroeste blikverpakkingen. De vervallen goederen zijn ter plaatse, onder toezicht, door de ondernemers vernietigd.

Het betrof onder meer specerijen, verzorgingsproducten, verschillende koeksoorten, frisdranken, wegwerpluiers, reinigingsmiddelen, voedingsmiddelen, zuivelproducten, zoutenvis, blikwaren en diverse worst- en vleesproducten.

Daarnaast werden ernstige hygiënische tekortkomingen geconstateerd. In sommige opslagruimtes troffen controleurs uitwerpselen van ongedierte en aangevreten producten aan. In dergelijke gevallen wordt de winkel tijdelijk gesloten.

De vergunninghouder krijgt na sluiting de gelegenheid om grondige schoonmaak- en herstelwerkzaamheden uit te voeren. Pas na herinspectie en goedkeuring door de afdeling Milieu- en Gezondheidsdienst mag de zaak de deuren weer openen.

De districtscommissaris roept de gemeenschap op om alert te blijven en onregelmatigheden, zoals prijsopdrijving en de verkoop van vervallen goederen, onmiddellijk te melden bij de bevoegde instanties.

De controleacties maken deel uit van het structureel toezicht op voedselveiligheid en consumentenbescherming in het district Marowijne.