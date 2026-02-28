VIDEO: Houttruck kantelt van ponton in Surinamerivier

Een truck beladen met houtblokken is donderdagmiddag 26 februari van een drijvende ponton in de Suriname rivier gekanteld.

Uit voorlopig onderzoek van de politie van Atjoni blijkt dat de truck de oversteek maakte ter hoogte van Jaikreek. Om vooralsnog onbekende redenen raakte het voertuig uit balans en belandde in het water.

De chauffeur, J.S. (55), die zich op de ponton bevond, zag het dreigend gevaar en sprong in het water. Daarbij liep hij lichte verwondingen op. Hij werd voor medische behandeling verwezen naar de Medische Zending te Atjoni.

De truck en de lading houtblokken bevinden zich nog steeds in de rivier. De eigenaar bekijkt volgens de politie de mogelijkheden om het voertuig te bergen.

Het onderzoek van het ongeval duurt voort. Een video van het incident is hieronder te zien.