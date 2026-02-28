HomeOnderwerpenJustitie en politieVIDEO: Houttruck kantelt van ponton in Surinamerivier
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

VIDEO: Houttruck kantelt van ponton in Surinamerivier

-

0

Caribbean Night

Een truck beladen met houtblokken is donderdagmiddag 26 februari van een drijvende ponton in de Suriname rivier gekanteld.

Uit voorlopig onderzoek van de politie van Atjoni blijkt dat de truck de oversteek maakte ter hoogte van Jaikreek. Om vooralsnog onbekende redenen raakte het voertuig uit balans en belandde in het water.

Werken in de Caribbean

De chauffeur, J.S. (55), die zich op de ponton bevond, zag het dreigend gevaar en sprong in het water. Daarbij liep hij lichte verwondingen op. Hij werd voor medische behandeling verwezen naar de Medische Zending te Atjoni.

De truck en de lading houtblokken bevinden zich nog steeds in de rivier. De eigenaar bekijkt volgens de politie de mogelijkheden om het voertuig te bergen.

Het onderzoek van het ongeval duurt voort. Een video van het incident is hieronder te zien.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Chelle Lis viert vandaag 31ste verjaardag
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival