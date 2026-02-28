Suriname U-20 met 2-1 onderuit tegen Saint-Martin

De U-20 mannenvoetbalselectie van Suriname heeft vrijdag de derde wedstrijd van de Concacaf-kwalificatie in Nicaragua met 2-1 verloren van Saint-Martin.

Suriname keek bij rust tegen een 1-0 achterstand aan na een doelpunt van de tegenstander in de 40e minuut. In de tweede helft wist Saint-Martin de voorsprong uit te breiden naar 2-0 met een treffer in de 74e minuut.

De Surinaamse ploeg gaf zich echter niet gewonnen en kwam in de 77e minuut terug tot 2-1. Twee minuten later, in de 79e minuut, moest een speler van Saint-Martin het veld verlaten na een rode kaart, waardoor Suriname met een man meer kwam te staan.

In de slotfase zette Suriname alles op alles om de gelijkmaker te forceren, maar de verdediging van Sint Maarten hield stand. De doelman van Saint-Martin speelde daarbij een belangrijke rol door geen verdere treffers toe te laten. De wedstrijd eindigde daarmee in een 2-1 overwinning voor Saint-Martin.

Suriname is in Groep A ingedeeld, samen met El Salvador, Belize, Grenada, Saint Martin en Frans-Guyana.

Het kwalificatietoernooi bestaat uit zes groepen, waarvan alleen de groepswinnaars doorgaan naar het Concacaf U-20 Kampioenschap. Daar voegen zij zich bij reeds geplaatste landen als Cuba, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama en de Verenigde Staten.

Suriname speelt weer op zondag 1 maart neemt tegen Grenada en op dinsdag 3 maart tegen El Salvador.