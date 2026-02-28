Surinaamse educatieve materialen als bijdrage aan sterker onderwijs

Symbolen van trots: educatieve boeken met een Surinaams hart

Door Kadisja Hardley (Kadi Zarah)

Onderwijs en identiteit gaan hand in hand. Wanneer kinderen leren wie zij zijn, waar zij vandaan komen en wat hun land bijzonder maakt, groeit niet alleen hun kennis, maar ook hun zelfvertrouwen en trots. Vanuit die overtuiging schrijft en ontwikkelt Kadisja Hardley, medeoprichter van Stichting 21st Century Education, educatieve materialen en boeken die specifiek zijn gericht op Surinaamse kinderen en de Surinaamse samenleving.

Als schrijver en ontwikkelaar van lesmateriaal richt Hardley zich op inhoud die aansluit bij de leefwereld van het kind en bij de Surinaamse realiteit. Haar boeken zijn niet alleen informatief, maar ook praktisch, toegankelijk en motiverend. Ze stimuleren kinderen om actief te leren, na te denken en een band op te bouwen met hun land, geschiedenis en cultuur.

Een van haar recent verschenen werken is Symbolen van Trots, een boek dat inmiddels is gedrukt en beschikbaar is. In dit boek worden belangrijke nationale symbolen van Suriname op een begrijpelijke en kindvriendelijke manier uitgelegd. Doel is om kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken van de betekenis van deze symbolen en wat zij vertegenwoordigen voor de nationale identiteit.

Naast dit verschenen werk heeft Hardley meerdere educatieve boeken ontwikkeld die momenteel worden voorbereid voor druk. Het gaat onder meer om het Geografie Activiteitenboek, een opdrachtenboek dat kinderen spelenderwijs helpt hun geografische kennis te ontwikkelen. Ook werkt zij aan Het Verleden van Suriname – Opdrachtenboek voor leerjaar 5, dat leerlingen via opdrachten en reflectie laat kennismaken met de Surinaamse geschiedenis.

Verder zijn er titels in ontwikkeling zoals Surinames Presidenten – Opdrachtenboek, waarin leerlingen kennismaken met het leiderschap en de politieke geschiedenis van het land, en Mijn Surinaamse Districtenboek, dat kinderen leert over de verschillende districten, hun kenmerken en hun betekenis. Daarnaast is er het Spiegel- en Keerletters mini-handboek en opdrachtenboek, een praktische gids voor leerkrachten en ouders die kinderen thuis begeleiden en hen op speelse wijze helpt omgaan met letters. Hardley geeft aan dat er daarnaast nog meer educatieve materialen in ontwikkeling zijn.

Het doel van de boeken en materialen is helder: bijdragen aan betekenisvol, toegankelijk en herkenbaar onderwijs voor Surinaamse kinderen. Door te werken met Surinaamse voorbeelden, taal, geschiedenis en context, worden leerlingen niet alleen beter voorbereid op school, maar voelen zij zich ook gezien en erkend.

“Surinaamse kinderen verdienen boeken waarin zij zichzelf, hun land en hun cultuur herkennen,” zegt de auteur. “Wanneer onderwijs aansluit bij hun identiteit, leren zij met meer plezier en zelfvertrouwen.”

Met haar werk wil Hardley een duurzame bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs in Suriname en aan het versterken van nationale trots bij de jongere generatie. Haar leuze luidt: “Wanneer kinderen hun land leren kennen, leren zij ook zichzelf waarderen.”

Voor meer informatie kan de website worden bezocht: https://www.21stcenturysuriname.com/