Nederlandse toerist vermoedelijk verdronken tijdens zwemmen in Suriname

Een Nederlandse toerist is vanmorgen rond 11.00 uur vermoedelijk verdronken tijdens het zwemmen bij een recreatieoord in het Gunsigebied in Suriname.

Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer samen met familieleden ter plaatse was.

Aanvankelijk zou de groep hengelen, maar uiteindelijk besloten zij het water in te gaan om te zwemmen. Op een bepaald moment verdween de man in de diepte.

De melding van het incident werd pas in de middag bij de politie gedaan, waarna de Surinaamse autoriteiten direct actie ondernamen.

Er werd een zoekactie gestart, maar tot aan het begin van de avond was de man nog niet gevonden.

Het onderzoek naar het voorval duurt voort.