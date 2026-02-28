Man aangehouden na heftige mishandeling hond; dier veilig ondergebracht

Een man is door de politie in Suriname aangehouden nadat beelden op social media opdoken waarop te zien is hoe hij een hond ernstig mishandelt. Volgens informatie die is gedeeld door ABC sloeg, schopte en gooide de man het dier meerdere keren. Buurtbewoners hoorden het gegil van het hondje, gingen poolshoogte nemen en filmden het incident.

Twee dierenliefhebbers die het filmpje onder ogen kregen, schakelden de Surinaamse politie in. Na afstemming met het Openbaar Ministerie trad politiepost Latour op en werd daarbij een beroep gedaan op de Wet Dierenwelzijn. In de woning werden twee honden aangetroffen, die beide in beslag zijn genomen en op een veilige locatie zijn ondergebracht. Eén van de dieren, dat in een hok opgesloten zat, bleek ziek en heeft medische behandeling nodig.

Stichting Dierenbescherming Suriname bevestigde dat de zaak hun aandacht heeft en meldt dat meerdere organisaties achter de schermen werken aan een passende oplossing. De stichting benadrukt dat zij niet zelfstandig dieren kan weghalen en dat dit onder bevoegdheid van politie en Openbaar Ministerie valt. Wel is er al een plek vrijgemaakt voor opvang, voor het geval het hondje vrijwillig wordt afgestaan of in beslag wordt genomen in opdracht van het OM.

“Ze zijn nu veilig,” zei een van de burgers die de politie alarmeerde tegen ABC. Volgens hem laat de zaak zien dat optreden tegen dierenmishandeling wél mogelijk is, mede dankzij de Wet Dierenwelzijn uit 2017. Het onderzoek loopt.