Hardrijder knalt tegen elektriciteitsmast Kwattaweg

De bestuurder van deze personenauto heeft vandaag iets na middernacht een elektriciteitsmast kapotgereden aan de Kwattaweg in Suriname. Het ongeluk vond plaats in de buurt van restaurant KFC.

Volgens omstanders reed de automobilist met hoge snelheid en verloor hij op een gegeven moment de controle over het stuur, waarna hij tegen de mast knalde. Wegmeubilair en vuilnisrekken werden ook beschadigd.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het voertuig is zwaar beschadigd geraakt en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

Technici van de EBS waren opgeroepen om de aangerichte schade te herstellen. Het onderzoek duurt voort.