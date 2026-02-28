Chelle Lis viert vandaag 31ste verjaardag

De populaire Surinaamse actrice, cabaretier, stand-upcomedian, schrijver en regisseur Chelle Lis, officieel Rachel Boldewijn en getrouwd Deekman, viert vandaag haar 31ste verjaardag.

Chelle Lis begon haar acteercarrière op zeventienjarige leeftijd, toen ze zich aansloot bij het theatergezelschap “Jong A Sa Go“, waar ze actief was tot haar 21ste jaar. Ze was ook lid van “Naks Theater” en het toneelgezelschap “Moksi Patoe“, hoewel dit gezelschap momenteel niet meer actief is. Naast haar passie voor theater en comedy heeft ze in het verleden slagbal gespeeld.

Naast haar werk als actrice heeft Chelle Lis zich ook gepositioneerd als stand-upcomedian. Haar debuut in de stand-up comedy wereld vond plaats op 29 juli 2023, toen ze optrad in de show “De naakte waarheid over seksualiteit” van seksuoloog en therapeut Mike Roseval. Chelle Lis wordt geprezen om haar scherpe humor en haar vermogen om belangrijke sociale kwesties met een komische twist te bespreken.

Rachel is een veelzijdige kunstenaar die niet alleen op het podium acteert en optreedt, maar ook haar creativiteit uitdrukt als schrijver en regisseur. Zij is de dochter van Raymond Boldewijn en Hiliante Lisand en groeide op in Balona, waar ze haar jeugd doorbracht. Van jongs af aan stond ze bekend als een spraakzaam en energiek kind, wat zich ook op school uitte.

Ze volgde haar basisonderwijs aan de O.S. R. A. Tamengaschool, haar VOJ-onderwijs aan de W.S.R. Ritfeldschool en rondde haar VOS-onderwijs af aan het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI). Daarna was ze student aan de University of Applied Sciences and Technology (UNASAT). In 2013 deed ze met haar school mee aan de scholencompetitie “Got Talent“, waarin ze de vijfde plaats behaalde. Later studeerde ze twee jaar journalistiek, voordat ze besloot om naar Fiji te vertrekken, waar ze werkte voor een internationaal callcenter.

In 2020 werd Rachel beëdigd als penitentiaire ambtenaar bij het ministerie van Justitie en Politie. In 2022 trouwde Chelle met haar man, Rafanelly Deekman, en daarna kregen zij een dochter. In 2024 besloot ze haar carrière in het gevangeniswezen buiten bezwaar te beëindigen om zich volledig te richten op haar werk als entertainer.

Chelle Lis begon haar online carrière in februari 2022 met een dansvideo op TikTok, die viraal ging. Na meerdere virale video’s begon ze met het schrijven en opnemen van komische sketches, waarmee ze snel aan populariteit won.

Op 17 februari 2023 startte ze met “Nieuws met Chelle Lis“, een komische nieuwsrubriek. Oorspronkelijk maakte ze een humoristische video over een plundering in het centrum van Paramaribo, maar besloot deze niet te posten. Na maanden maakte ze een nieuwe versie over een ander geval, die ze wél online plaatste, en zo ontstond “Nieuws met Chelle Lis“.

Op 29 juli 2023 maakte ze haar debuut als stand-upcomedian in de show “De naakte waarheid over seksualiteit” van seksuoloog en therapeut Mike Roseval. Na haar succesvolle debuut trad ze ook op in de comedyshow van Lovella Telesford en later in de show van Nickms, beter bekend als Ovopapi en Badman.

Op 24 november 2024 schreef Boldewijn geschiedenis door als eerste vrouwelijke stand-upcomedian het Nesty Indoor Stadion (NIS) volledig te vullen met haar solovoorstelling “Laat Chelle je vertellen: Van je familie moet je het hebben“, in samenwerking met Snew Productions.

In 2025 was ze te zien in de comedyshow “Nieuwjaarsrede“, waarin ze het podium deelde met Clifton Braam, Sally the Rising Star en andere bekende comedians. Daarnaast trad ze als enige vrouwelijke comedian op in de Nederlandse comedyshow “Fatu“.

Naast stand-upcomedy is Chelle Lis actief in televisie en theater. In 2024 vertolkte ze de hoofdrol van Mama Natasha in de Surinaamse comedyserie “Mozes, Huize Anton“.

Op 1 maart 2025 maakte Boldewijn via haar Facebookpagina bekend dat ze samen met de bekende cabaretier Roué Verveer zal optreden in Nederland in de zomer van 2025. Ze schreef hierover: “He popped the question and I said yes. Nederland, zijn jullie ready? Roué meets Chelle deze zomer!”

Chelle trad op als een van de artiesten in het voorprogramma van de solovoorstelling Land van “Melk en Honing” van Dyon Denswil. De première vond plaats op 30 april 2025 in de Assuria High Rise, gevolgd door een tweede voorstelling op 2 mei op dezelfde locatie. Op 3 mei werd de show opgevoerd in Ballroom Torarica.

In juli 2025 werd de comedyshow “Roué meets Chelle” een groot succes. De voorstelling speelde zeven keer voor uitverkochte zalen op 6, 9, 11, 12 en 13 juli 2025 in steden als Rotterdam, Zoetermeer, Almere en Amsterdam. De mini-tour werd met een feestelijke slotvoorstelling, die werd gekenmerkt door enthousiaste en positieve reacties van het publiek.

Tijdens de laatste optreden kondigde Roué Verveer onverwachts aan dat Chelle op 21 november zou terugkeren naar Nederland voor een optreden tijdens de Srefidensi Comedyshow. Volgens Verveer was Chelle zelf nog niet op de hoogte van deze afspraak, die via haar management was geregeld. Het nieuws werd door het publiek met enthousiasme ontvangen en leidde tot een staande ovatie.

Na haar “Roué meets Chelle” tour keerde ze terug naar Suriname, want op 26 juli werd ‘Laat Chelle je vertelle!’ herhaald in Thalia. In november 2025 nam Rachel deel aan de elfde editie van de “Srefidensi Comedyshow”, een jaarlijks terugkerend theaterprogramma dat volledig in het Surinaams wordt uitgevoerd. Voor deze jubileumeditie, georganiseerd ter gelegenheid van vijftig jaar Surinaamse onafhankelijkheid, werd zij speciaal vanuit Suriname naar Nederland gehaald om deel uit te maken van de line-up.

Tijdens deze editie trad Chelle op samen met onder anderen Roué Verveer en andere cabaretiers en comedians, waaronder Deng Boy, Jay Francis, Gillion Slory, Lucinda Sedoc, Howard Komproe en Murth Mossel, optreden. Er waren drie shows gepland: op 21 november in Rotterdam, 23 november in Amsterdam en 25 november in Almere. De jubileumeditie werd opgevoerd in drie grote Nederlandse theaters: het Luxor Theater in Rotterdam, het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam en de Kunstlinie in Almere.

In november 2025 werd aangekondigd dat Chelle in 2026 opnieuw naar Nederland zou afreizen om op te treden in een nieuwe theatershow, getiteld “Roué meets Chelle again”, op initiatief van comedian Roué. Tijdens een eerdere samenwerking, “Roué meets Chelle”, waren alle voorstellingen uitverkocht, wat aanleiding gaf tot een vervolgoptreden.