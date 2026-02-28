Bucan pakt nationale wiskundeprijs: Suriname scoort mee in International Youth Math Challenge

Een mooie opsteker voor talent in Suriname: Bucan Mutlu Benmutlu, leerling van de 10e klas aan de International Academy of Suriname, heeft de 1st National Award gewonnen in de International Youth Math Challenge (IYMC).

Daarmee behaalde hij in de Final Round de hoogste score van Suriname in deze internationale, extracurriculaire wiskundecompetitie voor middelbare school- en universitaire studenten.

De IYMC trekt deelnemers uit meerdere landen en biedt jongeren de kans hun wiskundige vaardigheden op hoog niveau te meten. Bucan vertegenwoordigde Suriname in de finale en zette daarbij de beste nationale prestatie neer.

De moeder van Bucan, Özgenur Çakır Benmutlu, noemt de erkenning “een inspirerend voorbeeld” voor Surinaamse jongeren om zich verder te ontwikkelen in wiskunde en academische vaardigheden.

De International Youth Math Challenge is online te vinden via www.iymc.info.