Automobilist (67) sterft vier dagen na kettingbotsing, veroorzaakster (23) aangehouden

Een verkeersongeval aan de Anton Dragtenweg, ter hoogte van het Marriott Hotel, heeft een dodelijke afloop gekregen. De 67-jarige automobilist R.V. is maandag 16 februari op de Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) overleden, vier dagen nadat hij betrokken raakte bij een kettingsbotsing.

De 23-jarige bestuurster H.A., die volgens het voorlopig onderzoek de aanrijding veroorzaakte, is door de politie in verzekering gesteld.

De politie van bureau Geyersvlijt kwam na de melding ter plaatse en stelde vast dat drie voertuigen bij het ongeval betrokken waren. Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat alle auto’s in dezelfde richting reden over de Anton Dragtenweg, vanuit de David Simonstraat in de richting van de Mahonylaan.

Volgens de eerste bevindingen stopte het voorste voertuig op een gegeven moment om rechtsaf te slaan. De bestuurder van het tweede voertuig remde af en kwam achter de eerste auto tot stilstand om te wachten totdat deze was afgeslagen.

Het derde voertuig, bestuurd door H.A., zou echter met een relatief hoge snelheid hebben gereden en kon niet meer op tijd stoppen. Daardoor botste zij op het tweede voertuig, dat door de klap tegen de eerste auto werd gedrukt.

De bestuurder van het tweede voertuig, R.V., raakte bij de botsing zwaargewond en werd per ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het AZP vervoerd. Hij werd opgenomen op de Intensive Care, waar hij vier dagen later aan zijn verwondingen is overleden.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) is het lichaam ter obductie in beslag genomen en daarna afgestaan aan de nabestaanden.

De vermeende veroorzaakster H.A. is op vrijdag 27 februari door de Verkeers Onderzoek Unit Paramaribo (VOUP) opgeroepen en verhoord. Na afstemming met het OM is zij, hangende het onderzoek, in verzekering gesteld. De vrouw haar voertuig is in beslag genomen voor herkeuring en haar rijbewijs is ingevorderd.