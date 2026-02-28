HomeOnderwerpenJustitie en politie42-jarige vrouw dood aangetroffen op leegstaand perceel aan Marowijnestraat
42-jarige vrouw dood aangetroffen op leegstaand perceel aan Marowijnestraat

Op een leegstaand perceel aan de Marowijnestraat in Suriname is vrijdagavond het lichaam van een 42-jarige vrouw aangetroffen. Na de ontdekking is de politie ingeschakeld, die ter plaatse onderzoek verrichtte. Een geraadpleegde arts stelde het overlijden vast.

Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Het lichaam is vervolgens door een uitvaartbedrijf overgebracht naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Volgens een verklaring van de zus van de overledene A.A. was zus zwakbegaafd en stond zij onder behandeling van een psychiater. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt het lichaam afgestaan aan de nabestaanden.

