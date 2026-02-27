Wanda Kléberg en Herman Schal 100 jaar geworden, krijgen bezoek van dc Ilahibaks

Twee bijzondere mijlpalen vonden deze week plaats in het district Paramaribo, bestuursressort Midden. Wanda Hillegonda Kléberg en Herman Eduard Schal vierden respectievelijk op 25 en 26 februari hun honderdste verjaardag in aanwezigheid van familie, vrienden en kennissen.

Districtscommissaris Ruchsana Ilahibaks bracht een bezoek aan beiden, feliciteerde hen namens president Jennifer Simons en overhandigde een enveloppe en oorkonde.

Wanda Hillegonda Kléberg werd geboren op 25 februari 1926 als dochter van Jane Clasina Mac Donald en Willem Paulus Kléberg. Zij was het vijfde kind en de derde dochter in het gezin en is van Hervormde geloofsovertuiging.

Haar jeugd bracht zij door aan de Burenstraat en de Van Sypesteynlaan. Zij bezocht zowel de oude als de nieuwe Christelijke School en volgde onderwijs aan de Graaf van Zinzendorfschool tot en met de tweede klas. Na haar schoolperiode behaalde zij diploma’s in Engels en typen.

Op twintigjarige leeftijd vertrok Kléberg naar Aruba, waar zij twee maanden werkzaam was bij de familie Ramoedith. Vervolgens trad zij in dienst bij de Landmacht als administratief medewerker. Na vijf jaar keerde zij terug naar Suriname om haar zieke moeder te verzorgen, die enkele jaren later overleed.

Op 16 juni 1954 trad zij in het huwelijk met Charles Lim-Hok-Koen. Het echtpaar vestigde zich aan de Sint Martenstraat te Albina, waar Kléberg een winkel met bar exploiteerde en bekendheid genoot als één van de meest vooraanstaande modistes van Albina.

In 1989 vertrok zij naar Nederland op aandringen van haar zus. In 2016 keerde zij terug naar Suriname om haar zus te begraven en besloot definitief in haar geboorteland te blijven.

Haar hobby’s waren onder meer basketbal en reizen. Zelfs op 99-jarige leeftijd maakte zij nog reizen. In haar terugblik op haar leven spreekt zij van een prettige en gezegende tijd, waarin zij vijftien landen bezocht en volop genoot van het leven.

Kléberg, die kinderloos is, stond altijd klaar voor de kinderen van haar zus. Volgens haar zijn eerlijkheid, vertrouwen in de Here en het dagelijks lezen van de Bijbel de basis van haar vitaliteit en hoge leeftijd.

Districtssecretaris Claudia Altenburg schetste tijdens de bijeenkomst haar indrukwekkende levensverhaal.

Herman Eduard Schal werd geboren op 26 februari 1926 te Beneden-Saramacca als zoon van Rudolf George Schal en Mathilda Bap. Hij groeide op in een gezin van zes kinderen — vijf broers en één zus — en is de enige nog levende uit het gezin. Hard werken en zorg dragen voor elkaar stonden centraal in zijn opvoeding.

Schal was jarenlang conciërge op verschillende scholen, waar hij niet alleen zorgde voor het gebouw, maar ook een praktische en opvoedkundige ondersteuning bood aan leerlingen. Zijn laatste werkplek was de A.R. Leeuwinschool aan de Djoemoeweg, waar hij tot zijn pensionering werkzaam bleef.

Daarnaast was hij een vakbekwame kleermaker met oog voor detail. Hij verwierf bekendheid met het vervaardigen van stijlvolle pakken voor heren en dames en bouwde een brede klantenkring op.

Hij trad in het huwelijk met wijlen Annie E.E. Clumper. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren, van wie twee inmiddels zijn overleden. Daarnaast is hij gezegend met zes kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen. Hij bleef altijd een sterke steunpilaar voor zijn familie en geloofsgemeenschap.

Schal staat bekend als een rustige, hardwerkende man met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij was actief lid van de Evangelische Broedergemeente en donateur van het Surinaams Bijbelgenootschap.

Op 23 november 1993 werd hij onderscheiden met de Medaille in de Orde van de Palm door toenmalig president Ronald Venetiaan, alsmede met een eremedaille in zilver.

Zijn hobby’s zijn zingen en tuinieren. Hij beschouwt zijn lange leven als een zegen en dankt zijn hoge leeftijd aan trouw, eerlijkheid, creativiteit en behulpzaamheid — eigenschappen die hij als door God gegeven beschouwt. Met dankbaarheid kijkt hij terug op alles wat hij heeft ontvangen.