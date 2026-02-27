HomeOnderwerpenJustitie en politieUitslaande woningbrand aan Claudiawensweg, tweede pand loopt schade op
Uitslaande woningbrand aan Claudiawensweg, tweede pand loopt schade op

Een laagbouw houten woning aan de Claudiawensweg in Suriname is woensdagmiddag in brand gevlogen.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen reeds uit het pand. De brandweerlieden zijn direct gestart met blussingswerkzaamheden om verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen.

Door de hitteontwikkeling heeft een naastgelegen tweede woning, een stenen laagbouw woning schroeischade opgelopen.

Het Surinaamse energiebedrijf EBS werd ingeschakeld om de stroomvoorziening in de omgeving veilig te stellen. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend. Vernomen wordt dat een gezin van zes in het afgebrand huis woonde. Volgens de oudste dochter (12) zou de brand in één van de slaapkamers zijn ontstaan.

De politie van Santodorp is belast met het onderzoek.

