TikTok-ruzie escaleert naar dreiging met vuurwapen: verdachte na klemrijden opgepakt

Een uit de hand gelopen conflict dat begon met scheldvideo’s op TikTok is in Suriname geëindigd in een gewapende confrontatie op straat en een arrestatie na een politieactie. De 39-jarige Lionell P. is vrijdagochtend aan de Franchepanestraat klemgereden en aangehouden, nadat opsporingsdiensten CTIU en SIGMA uitgewerkte informatie hadden aangeleverd. Bij de aanhouding trof de politie een vuistvuurwapen bij hem aan.

Volgens de Surinaamse politie draait de zaak om een aangifte van D.F., die verklaart dat hij eerder bevriend was met de verdachte, maar al geruime tijd geen contact meer met hem had. De spanningen zouden zijn opgelopen nadat Lionell via TikTok meerdere video’s plaatste waarin hij D.F. uitschold. De video’s bleven volgens de aangever online staan, ondanks een verzoek om deze te verwijderen.

D.F. verklaarde dat hij op maandag 2 februari tijdens het scrollen op TikTok een video zag waarin Lionell beweerde dat D.F. omgang zou hebben gehad met de vriendin van zijn buurman. Toen D.F. de verdachte benaderde met het verzoek de video weg te halen, kreeg hij naar eigen zeggen geen gesprek, maar scheldwoorden terug. Daarmee was de toon gezet: de content bleef verschijnen en het conflict verschoof van online naar persoonlijk.

Op woensdag 11 februari 2026 zag D.F. opnieuw een video waarin hij werd uitgescholden. Kort daarna zou Lionell hem telefonisch hebben bedreigd. De aangever zegt dat de verdachte daarbij zou hebben gezegd dat hij hem zou doodmaken als hij hem tegenkwam. Die bedreiging kreeg enkele dagen later volgens D.F. een fysiek vervolg in het verkeer.

Afgelopen vrijdag reed D.F. over de Vieruurbloemstraat in de richting van de Hermitage Mall, toen hij merkte dat Lionell vóór hem reed en stopte ter hoogte van een carwash. De verdachte stapte uit een Honda CR-V en zou vervolgens een vuurwapen in de richting van D.F. hebben getrokken, die in een witte Toyota Premio reed. D.F. verklaart dat Lionell daarna weer instapte en wegreed, linksaf de Poncianalaan in.

Maar daarmee was het incident volgens de aangever nog niet voorbij. Lionell zou opnieuw zijn uitgestapt, het wapen hebben gespannen en daarbij hebben geroepen: “Mi o kier yu yere, mi o kier yu.” Vervolgens reed hij weg. D.F. besloot daarop direct aangifte te doen.

De bedreigende video’s zouden zijn geplaatst op het TikTok-profiel ‘kasabaman1’. De politie stelt dat na gedegen speurwerk is overgegaan tot de aanhouding: Lionell P. werd vrijdagochtend klemgereden en gearresteerd. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld op verdenking van bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht.