Suriname lonkt naar Saoedi-Arabië: handel, Saudi-fonds én hadj op tafel bij topoverleg

Tijdens de 50ste CARICOM-staatshoofdenvergadering heeft Suriname opvallend nadrukkelijk aangehaakt bij een gesprek met Saoedi-Arabië. President Jennifer Simons en BIS-minister Melvin Bouva voerden namens de regering bilateraal overleg met een Saoedische delegatie, waarbij niet alleen politiek-diplomatieke beleefdheden werden uitgewisseld, maar vooral werd gekeken naar harde belangen: handel, investeringen en het aanhalen van de banden tussen beide landen.

Volgens minister Bouva is er gesproken met de minister van Buitenlandse Zaken van Saoedi-Arabië en ging het gesprek concreet over kansen voor handelsrelaties en investeringsmogelijkheden. Het accent lag op het verdiepen van de bilaterale relatie, waarmee Suriname duidelijk laat doorschemeren dat het verder wil kijken dan traditionele partners en nieuwe geldstromen en samenwerkingen zoekt.

Opmerkelijk is dat naast economische thema’s ook een gevoelig en maatschappelijk belangrijk punt werd meegenomen: de grote trek van de moslimgemeenschap naar Saoedi-Arabië voor religieuze doeleinden, met name de hadj, de pelgrimstocht naar Mekka. Dat onderwerp kreeg nadrukkelijk een plek in het overleg, wat de symbolische waarde van de relatie met het bevriende land onderstreept.

Maar het meest veelzeggend is het stuk over financiering. Bouva stelt dat er is gesproken over investeringen via het Saudi-fonds, waarbij Suriname alternatieve modellen van financiering ziet om projecten in eigen land te realiseren. Daarmee wordt duidelijk dat Suriname niet alleen praat over mogelijkheden, maar ook kijkt naar nieuwe vormen van geld en ondersteuning om plannen daadwerkelijk uit te voeren.

Naast investeringen kwamen ook andere economische dossiers langs. Er is gesproken over samenwerking op het gebied van digitale transformatie, terwijl eveneens werd gekeken naar toerisme, infrastructuur en de mijnbouwsector. De gesprekken met Saoedi-Arabië passen daarmee in een bredere rondgang langs partners en organisaties waar Suriname kansen ziet voor groei en ontwikkeling.

Bouva gaf aan dat er vervolgmeetings zullen volgen, en dat naast deze contacten ook onderwerpen zoals voedselveiligheid, klimaat en economische veerkracht op de agenda staan. In de marge van dezelfde top waren er bovendien ontmoetingen met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en een delegatie van de Verenigde Arabische Emiraten, terwijl ook met de top van de Afreximbank is gesproken over samenwerking op onder meer investeringen, infrastructuur, mijnbouw en energie.