Ramadhin: “30% salarisverhoging SZF komt niet door vorige regering, maar door Oemraw”

Oud-minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin spreekt tegen dat de regering Santokhi-Brunswijk ervoor heeft gezorgd dat het personeel en de directie van het Staatsziekenfonds (SZF) recent een verhoging van 30% hebben gehad. Volgens hem is deze verhoging ook een van de verworvenheden van de inmiddels op non-actief gestelde SZF-directeur Rudrakanth Oemraw.

Twee weken geleden verklaarde diens opvolger André Misiekaba in De Nationale Assemblee (DNA) dat dit is gekomen op basis van een lopende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die door het vorige bestuur van het SZF is goedgekeurd en nu slechts door de huidige SZF-directie is uitgevoerd.

“Ik wil hierbij ten stelligste ontkennen en aangeven dat de vorige regering nimmer onderhandelingen heeft gevoerd met het personeel van het SZF over 2025. Deze overeenkomst van 30% is dus volledig uitgevoerd door de inmiddels op non-actief gestelde directeur, mogelijk met ingeving van andere personen rondom hem.

En dat de minister in het parlement verklaart dat het een uitvoering is van wat eerder is overeengekomen, is een grove leugen. Bijna kan ik deze minister niet meer vertrouwen. Als ik DNA-lid zou zijn, zou ik me afvragen hoe een minister het parlement leugens kan voorhouden”, zei Ramadhin in het programma ABC Actueel.

De oud-minister stelde dat hij in 2020 een SZF heeft overgenomen dat zwaar gehavend was. Zo was er in de periode 2015 tot en met 2020 geen verantwoording afgelegd, omdat er geen jaarrekeningen waren geproduceerd. In de vijf jaren van de regering Santokhi-Brunswijk is een inhaalslag gepleegd en zijn er in totaal negen jaarrekeningen gepresenteerd.

Aan de SZF-directie is toen gevraagd om diverse besparingen door te voeren en inefficiënties weg te werken. Na het aantreden van de regering Simons-Rusland heeft hij echter gemerkt dat er geen duidelijkheid is over de richting waar het SZF naartoe ging. En hoewel Oemraw op non-actief is gesteld, vindt Ramadhin dat de overige directieleden hun kop niet in het zand moeten steken, aangezien zij ook verantwoordelijk zijn als er zaken worden overeengekomen.

“Dan kan je onmogelijk alleen de directeur de schuld geven. De directeur zit sowieso als eindverantwoordelijke behoorlijk fout. Uit beschikbare documenten kan ik nu al zeggen dat er gehandeld is buiten zijn bevoegdheid en dat er mogelijk ook vervolgstappen door de regering genomen zullen worden”, stelde hij.

Bij de overdracht in 2025 is er 150 miljoen SRD achtergelaten bij het SZF. Volgens Ramadhin hadden hij en meerdere personen Misiekaba gewaarschuwd voor het weer plaatsen van bepaalde kopstukken binnen het SZF, waaronder Oemraw en Humphrey Hasrat.

“Het moet duidelijk zijn voor eenieder dat het dezelfde personen zijn die nu de leiding uitmaken, die ook in de periode 2015 tot 2020 in de leiding zaten van het SZF. Dit had dus voorkomen kunnen worden als er even een trackrecordanalyse werd gedaan over het handelen van deze personen”, aldus de oud-minister. Hij adviseert om eigenlijk de totale directie op non-actief te stellen.