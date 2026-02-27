Politie wil ‘vinger aan de geldkraan’: KPS en KKF praten over UBO-register om witwassen en fraude te dwarsbomen

Het Korps Politie Suriname (KPS) en de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) hebben donderdag 26 februari 2026 overleg gevoerd over een samenwerking die rechtstreeks raakt aan het opsporen van geldstromen achter bedrijven en organisaties. Centraal stond het zogeheten UBO-register: een systeem waarin wordt vastgelegd wie binnen een rechtspersoon de uiteindelijke eigenaar is of de doorslaggevende beslissingen kan nemen. Het doel daarvan is helder: het tegengaan van witwassen, fraude en financiering van terrorisme.

Tijdens het overleg werd nadrukkelijk de waarschuwing uitgesproken dat Suriname geen achterstand mag oplopen bij de invoering van zo’n register. Daarbij werd meteen een opvallend punt gemaakt: de praktijk blijkt vaak ingewikkelder dan de wetgeving zelf. Met andere woorden: een wet aannemen is één ding, het systeem zo inrichten dat het werkt en niet te omzeilen is iets anders.

Het meest in het oog springende element is de wens dat het KPS in de praktijk eenvoudig toegang moet kunnen krijgen tot informatie over rechtspersonen én het bijbehorende vermogen. Daarmee wordt duidelijk dat het niet alleen gaat om namen op papier, maar om zicht op wie er achter bedrijven schuilgaat en welke financiële belangen er meespelen—precies het terrein waar criminelen zich graag achter constructies verschuilen.

De KKF liet weten dat er al overleg is geweest met De Nationale Assemblee (DNA) over de wetgeving rond het UBO-register en dat er duidelijke prioriteiten moeten worden gesteld om dit traject niet te laten vastlopen. Vanuit de politie werd de bespreking breed ingestoken: naast de korpsleiding waren ook afdelingshoofden van de structuur Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC) aanwezig, die inhoudelijke vragen stelden over wat beide organisaties concreet voor elkaar kunnen betekenen.

Opvallend is ook de toon van waardering vanuit het KPS: de politie stelde het “bijzonder op prijs” dat de KKF zélf de stap naar het KPS heeft gezet, omdat dat volgens de politie niet vanzelfsprekend is. Tegelijk werd benadrukt dat er een publieke instantie toezicht moet houden en structuur moet waarborgen, en dat een strakke communicatielijn en heldere taakverdeling noodzakelijk zijn om deze samenwerking effectief te maken.

Een lid van de KKF wees bovendien op internationale regels die binnenkort in de Surinaamse wetgeving zullen worden opgenomen en noemde die een duidelijke waarschuwing: voorkomen moet worden dat criminelen toegang krijgen tot het financiële systeem. Daarbij werd benadrukt dat juist bij het ontbinden van rechtspersonen strafrechtelijke aspecten aan het licht kunnen komen en dat onderzoeken naar witwaspraktijken in dit geheel een sleutelrol spelen.

In afwachting van de wetgeving rond het UBO-register gaf het KPS aan open te staan voor vervolgoverleg, met als inzet: sneller en gerichter zicht krijgen op wie er écht achter bedrijven zit—en wie het systeem mogelijk misbruikt.