Man krijgt 4 jaar cel omdat hij beschermingsbevel tegen eigen moeder bleef negeren: “Ik wist dat het niet mocht”

Een man met de initialen V.P. is door de kantonrechter in Suriname veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar, omdat hij keer op keer een rechterlijk beschermingsbevel tegen zijn eigen moeder heeft geschonden. De straf is precies zoals het Openbaar Ministerie had geëist en onderstreept volgens justitie dat zo’n bevel geen ‘advies’ is, maar een harde maatregel om slachtoffers van huiselijk geweld te beschermen.

Het beschermingsbevel was al op 21 december 2023 uitgesproken en werd op 22 mei 2024 officieel aan de verdachte betekend. Daarmee stond volgens het strafdossier vast dat V.P. exact wist wat hem verboden was. Hij mocht zijn moeder niet bedreigen, intimideren of uitschelden, hij mocht niet agressief tegen haar tekeergaan, geen geld vragen of afpersen en hij mocht zich tussen 20.00 uur en 06.00 uur niet bij haar woning ophouden.

Toch zou hij het verbod herhaaldelijk aan zijn laars hebben gelapt. Volgens de bewezenverklaring betrad hij telkens weer het erf van zijn moeder om geld te eisen. Wanneer zij weigerde hem geld te geven, ging hij volgens het dossier agressief tekeer, schold haar uit en bedreigde haar. Opvallend is dat de man tegenover de politie heeft erkend dat hij wist dat hij met zijn gedrag het beschermingsbevel overtrad.

Het meest merkwaardige in de zaak is de hardnekkigheid: sinds de betekening op 22 mei 2024 is de verdachte al vijf keer eerder veroordeeld voor overtreding van hetzelfde beschermingsbevel. Eerdere straffen hielden hem dus niet tegen om opnieuw de grenzen van de wet te overschrijden, met alle gevolgen voor de veiligheid van het slachtoffer.

Het Openbaar Ministerie benadrukte in deze zaak dat het negeren van een beschermingsbevel niet alleen het slachtoffer onveilig maakt, maar ook het gezag van de rechter en de rechtsorde aantast. Volgens justitie was een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf nodig om het slachtoffer daadwerkelijk te beschermen, herhaling te voorkomen en een duidelijk signaal af te geven dat rechterlijke bevelen strikt moeten worden nageleefd.

Naast de gevangenisstraf had het Openbaar Ministerie ook voortzetting van de psychiatrische behandeling en handhaving van het bevel tot gevangenhouding gevorderd. De kantonrechter heeft de verdachte overeenkomstig de eis veroordeeld.