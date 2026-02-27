Leden RBTP onder vuur na gewelddadig optreden; vader (82) en zoon doen aangifte

In Suriname is ophef ontstaan na een gewelddadig optreden van leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP). De 23-jarige Furgill V. stelt dat hij op dinsdag 17 februari zonder enige aanleiding op brute wijze is mishandeld. Dit is vastgelegd door een camera van een Suribetshop.

De agenten bevonden zich die avond in Paramaribo-Noord in verband met de opsporing van een broer van het slachtoffer. Zonder zich te legitimeren of verdere uitleg te geven, zouden RBTP-leden Furgill hebben aangevallen, terwijl hij slechts een baddoek om zijn middel droeg.

Hij zou eerst flink geslagen zijn en werd daarna tegen de vlakte gewerkt en opnieuw geslagen. Vervolgens werd V. in die toestand afgevoerd naar het politiebureau.

Het incident zou niet op zichzelf staan. Eerder, op zaterdag 7 februari, zouden wetsdienaren in dezelfde zoektocht het ouderlijk adres hebben bezocht. Daarbij kwam de 82-jarige vader van Furgill in aanraking met de politie. Ook hij zou slachtoffer zijn geworden van geweld en daarbij een vingerfractuur hebben opgelopen.

De familie heeft advocaat Chandra Algoe ingeschakeld, die de zaak onder de aandacht bracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie. De raadsvrouw heeft de videobeelden ook rechtstreeks doorgestuurd naar de minister van Justitie en Politie. De bewindsman heeft inmiddels een onderzoek toegezegd.

Na tussenkomst werd Furgill, nog vóór voorgeleiding aan de rechter-commissaris, op donderdag 19 februari in vrijheid gesteld. Volgens de familie verbleef hij zonder kleding in het cellenhuis, omdat hij in zijn baddoek was meegenomen.

Vader en zoon hebben inmiddels aangifte gedaan bij Onderzoek Personeelszaken (OPZ). De zaak leidt tot toenemende maatschappelijke verontwaardiging en roept vragen op over het optreden van de betrokken politiefunctionarissen.